Sarılarak can verdiler

AYDIN'IN Nazilli ilçesi Uzun Çarşı'daki bir döner restoranında tüp değişimi sırasında gaz kaçağı olması sonucu yaşanan patlamanın ardından kurbanların kimlikleri belli olurken, ortaya çıkan detaylar yürek burktu. Alevlerden kurtulamayacaklarını anlayan iki annenin çocuklarına kendilerini siper ederek alevlerden korumak istediği görüldü. Yangın sonrasında itfaiye erlerinin karşılaştığı korkunç manzara içler acısıydı. Anne Emine Düztepe, ve kızı İrem Düztepe, diğer anne Neslihan Karaboğa ile kızları Lale Nur, Cansu ve Gamze Karaboğa birbirlerine sarılarak can vermiş halde bulundu.

YARDIM ETMEK İSTEDİ

PATLAMANIN hemen ardından dışarı çıkan 15 yaşındaki Cennet'in kuzenlerinin çığlık sesleri üzerine tekrar içeri girdiği ve üst kata çıkarak yardım etmek istediği öğrenildi. Yangında ağır yaralanan Cennet Yeldi'nin tedavisi İzmir'de Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor. Önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen faciada Neslihan Karaboğa (38) kızı Lale Nur Karaboğa (11), Cansu Karaboğa (3), Gamze Karaboğa (10), Emine Düztepe (37), İrem Düztepe (14) ve Fatma Danaş (45) ve Cennet Yeldi (15) hayatlarını kaybetti. Mustafa Görkem Balkır (20), Hasan Pehlivan (41), Osman Sakızcı (19), Merve Bayar (24) ise yaralandı.

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

OLAYDA hafif şekilde yaralanarak Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan restoranın kasiyeri Merve Bayar (24), patlama anının anlattı. "Bir anda alev aldı, patladı. Hiçbir şeyin farkında değildik, kendimizi zor attık dışarı" dedi. Patlamaya tanık olan bölge esnaflarından Betül Cengiz, "Her şey bir anda oldu, ocak alev aldı ve bir anda ateş topuna döndü" diye konuştu.

ÇARESİZCE SAĞA SOLA KOŞMUŞ

FACİANIN yaşandığı restoran, yemek yemeye giden Karaboğa ailesine mezar oldu. Patlamanın ardından çıkan yangında anne Neslihan Karaboğa, kızları Lale Nur, Gamze ve Cansu Karaboğa ile ikinci katta alevlerin arasında mahsur kaldı. Anne Neslihan Karaboğa'nın, kucağına aldığı kızı Lale ile yanmaktan kurtulmak için çaresizce sağa sola doğru koşturduğu anlar çevredeki vatandaşların cep telefonlarına yansıdı. Çaresiz anne kızlarıyla birlikte yanarak can verdi. Eşi ve kızının patlamada alevlerin ortasında kaldığını öğrenen Musa Karaboğa, olay yerine geldiğinde acı haberle yıkıldı. Gözyaşlarına boğulan acılı babayı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy teselli etti. Otopsi işlemleri tamamlanan Neslihan Karaboğa, kızı Lale Karaboğa, Cansu Karaboğa ve Gamze Karaboğa'nın cenazeleri Kuyucak'a bağlı Başaran Mahallesi'nden toprağa verildi.

İREM ACIKINCA BİRLİKTE GİTMİSLER

FECİ patlamada Emine Düztepe de kızı İrem ile birlikte içeride bulunuyordu. Eşi İlker Boztepe Şırnak'ta astsubay olarak görev yapan Emine Düztepe'nin, bir hafta önce kızı İrem'in eğitimi için Kuyucak ilçesinden Nazilli'ye taşındığı öğrenildi. 9. sınıf öğrencisi İrem'in karnı acıkınca anne kızın restorana gittiği, abla Sıla Düztepe'nin ise gitmediği için hayatta kaldığı öğrenildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, anne kızın birbirlerine sarılmış halde cesetlerini buldu. Anne kız için Kuyucak'ın Horsunlu Mahallesi'nde cenaze töreni düzenledi. Cenazeye katılan baba İlker Boztepe güçlükle ayakta durabildi.

KAZIM YÖRÜKÇE