Tüpçüye ‘Taksirle adam öldürme’ mührü

Aydın Nazilli'de patlamanın ardından çıkan yangında 7 kişinin öldüğü döner restoranına tüp temin eden firma mühürlendi. Tüpçünün kapısına 'Taksirle adam öldürmek suçundan mühürlenmiştir' yazısı asıldı. Gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.



İHMALLER ZİNCİRİ

Nazilli ilçesinde ihmaller zincirinin neden olduğu faciada Neslihan Karaboğa (38) kızları Lale Nur Karaboğa (11) ve Cansu Karaboğa (3), Fatma Karaboğa (45), kızı Gamze Karaboğa (10), Emine Düztepe (37), İrem Düztepe (14) hayatlarını kaybetmişti. Yaralanan 5 kişiden durumları ağır olan Cennet Yeldi ile döner ustası Mustafa Görkem Balkır (20) hastanede yaşam savaşı veriyor. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturmada görevlendirilen 3 savcı, faciaya neden olan ihlaller zincirini tek tek tespit etti. Savcıların yaptığı incelemede işletmenin döner tezgahı çalışırken açık olan tüpün değiştirilmeye çalışılması, ikinci katta katlanır balkon camının kolay açılabilir olmaması, vefat edenlerin tamamının bulunduğu odanın pencere çıkışında 2 adet klima dış ünitesinin olması ve demir kafesin bulunması, ikinci kattan çatı katına çıkılan kapının kilitli olmasının faciaya neden olduğu belirlendi.





KARAR ÇIKTI, 4 TUTUKLU

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca faciaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında sorgusu tamamlanan 10 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi. İşletme sahipleri Leyla Yılmaz, Faruk Yılmaz, çalışanlar Ş.G, Z.A, N.A, ile tüp firmasının sahibi Ali Bayrak nöbetçi hakimin karşısına çıktı. Yaklaşık 8 saat süren sorgunun ardından şüpheliler hakkında karar verildi. Çalışanlar Ş.G, Z.A, N.A, serbest bırakılırken iş yeri sahipleri Leyla Yılmaz, Faruk Yılmaz ve tüp firması sahibi Ali Bayrak ve H.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili tutuklananların yakınları, adliye önünde görüntü almaya çalışan basın mensuplarına saldırdı. Olay polisin araya girmesi ile büyümeden önlendi.





■ KAZIM YÖRÜKCE