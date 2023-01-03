Aydın Şehir Hastanesi’nde ilk resmi toplantı

Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yatırım programına alınarak 2021 yılı Kasım ayında merkez ilçe Efeler'de inşaatına başlanan ve Aydın'ı sevk eden değil sevk alan bir il konumuna taşıması hedeflenen Aydın Şehir Hastanesi'nin yapımı aralıksız olarak sürüyor. Sağlık Bakanlığı koordinesinde, 976 milyon 424 bin TL bedelle yüklenici firma tarafından yapımı gerçekleştirilen hastane tamamlandığında Aydın ve Ege Bölgesi'nin uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü haline gelmesi bekleniyor. Bu çerçevede 270 bin metrekare inşaat alanına sahip bin 400 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi'nde çalışmalar 24 saat esasına göre tüm hızıyla devam ederken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, hastane alanında incelemelerde bulundu.

Hastanedeki son durum ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Aksoy, Şehir Hastanesi'ndeki ilk resmi toplantıyı gerçekleştirdi. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen "Aydın Şehir Hastanesi Brifingi ve 2022 Yılı Değerlendirme" toplantısına başkanlık eden Vali Aksoy, 2022 yılında il genelinde sunulan sağlık hizmetlerini değerlendirdi.

Ayrıca toplantıda Aydın'da devam eden sağlık yatırımları, sağlık hizmetlerinin vatandaşa daha kaliteli götürülebilmesi için yapılması gereken çalışmalar, 2022 yılında sunulan sağlık hizmetlerinin verileri ele alınırken, 2023 yılı hedef ve planları da gözden geçirildi. Toplantıda vatandaşlara sunulan sağlık hizmetleri kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yapılacak çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Gerçekleştirilen toplantıya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Hizmet Başkan ve Başkan Yardımcıları, Hastane Başhekimleri ile İlçe Sağlık Müdürleri katıldı.