  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'daki vinç kazasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Aydın'daki vinç kazasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, bir fabrika inşaatında vinç bomunun kopması sonucu 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA

03.01.2023, 20:52

Aydın’daki vinç kazasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Söke Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan zanlılardan Y.E.Ş. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden L.G. de savcılıktaki ifadesi sonrası salıverildi.

Zanlılardan şantiye şefi S.K, firma sahibi M.B, vinç firmasının sahibi M.Ş ile vinç operatörü M.Ç. çıkarıldıkları adli makamca tutuklandı. Şüpheli Ö.F.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yine vinç kazası: 1 ölü

OLAY

Söke Organize Sanayi Bölgesinde, dün, bir fabrikanın inşaatı sırasında iş malzemesi taşıyan vincin kopan bomu çatıya doğru devrilmiş, bu sırada çatıda çalışan 2 işçi, bomun devrilmesiyle çöken çatıdan düşmüştü.

Kazada işçilerden Erol Erben olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Erol Aras ise Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Jandarma olaya ilişkin 7 kişiyi gözaltına almıştı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA