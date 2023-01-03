Yine vinç kazası: 1 ölü

AYDIN'IN Söke ilçesinde bir fabrikada vincin ucunda bulunan bom kırılarak çatıya çarpması sonucu işçi Erol Erben öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili olarak 7 kişi gözaltına alındı.

KIRILAN ÇATI ÇÖKTÜ

OLAY, Söke Organize Sanayi Bölgesi'ne bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada beton kalıplarını taşıyan vinçin ucundaki bom kırılarak çatıda çalışanların olduğu yere düştü. Kırılan çatının çökmesiyle o sırada orada çalışan işçilerden Erol Erben feci şekilde hayatını kaybederken, Erol Aras ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Söke Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden Erol Erben'in cenazesi ise olay yeri incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına alındı.

'İKİ KONTEYNER BİR OLDU'

ÖTE yandan, İzmir Bornova'da 32 katlı rezidans inşaatında 30 Aralık'ta vinç parçalarının düştüğü konteynerde yaralanan Hacı Kent taburcu edildi.

HEP UYARDIK

İNŞAATTA işçilerin iki katlı konteynerde barındığını dile getiren Kent, olayda ihmal olduğunu öne sürerek, "Burada çalışan herkes, vincin altına konteyner konulmaz diye yöneticilere kaç kez söylediler" dedi. Kendisinin olay anında 4 kişiyle üst kattaki konteynerde olduğunu ifade eden Kent, şöyle anlattı: "Kayınçomla 17.00'den sonra konteynerde uzandık. Aramızda konuşuyorduk, 'Bu vinci ekliyorlar, düşer' diye. Önce küçük parçalar sonra büyük bir parça düştü. Bir anda çöktü. İki konteyner bir oldu. Demiri çıkardılar dizimin üzerinden."

İHSAN KARATAŞ