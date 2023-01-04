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Haberler Aydın Arkadaşları İrem’i unutmadı

Arkadaşları İrem’i unutmadı

4.1.2023

Arkadaşları İrem’i unutmadı

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde annesiyle dönercide çıkan yangında hayatını kaybeden lise öğrencisi İrem Düztepe'nin okulu hüzne boğuldu. İrem için sınıfında anma töreni düzenleyen arkadaşları, boş kalan sırasına karanfil bıraktıkları İrem için gözyaşı döktü. Türkiye'nin yüreğini yakan faciada, annesiyle birlikte karınlarını doyurmak için girdikleri dönercide can veren lise öğrencisi İrem Düztepe için, okulunda anma töreni düzenlendi. İrem'in boş kalan sırasına karanfil bırakan arkadaşları gözyaşı döktü. Arkadaşları, sorumluların cezasız kalmamasını istedi.

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