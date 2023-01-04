  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Etiyopya’da tanışıp Karpuzlu’da evlendiler

Etiyopya’da tanışıp Karpuzlu’da evlendiler

4.1.2023

Etiyopya’da tanışıp Karpuzlu’da evlendiler

AYDINLI Orhan Söndürmez (32), imamlık yapmak için gittiği Etiyopya da tanıştığı Aişe Ogeta (27) ile Karpuzlu'da gerçekleştirilen tören ile dünya evine girdi. Aydın'ın Karpuzlu ilçesinden olan Orhan Söndürmez bir süre önce Etiyopya ya gitti. Memleketinden uzakta imamlık yapmaya başlayan Söndürmez, burada Aişe Ogeta ile tanışarak arkadaş oldu. İkilinin arkadavşlıkları bir süre sonra aşka dönüştü. Evlilik kararı alan Söndürmez ve Ogeta düğün için Karpuzlu'yu tercih etti. Bir ömür boyu birlikte olmak için birbirlerine söz verip hayatlarının en önemli imzasını nikah defterine atan Söndürmez ve Ogeta'nın Etiyopya yaşayacağı öğrenildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA