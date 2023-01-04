Etiyopya’da tanışıp Karpuzlu’da evlendiler

AYDINLI Orhan Söndürmez (32), imamlık yapmak için gittiği Etiyopya da tanıştığı Aişe Ogeta (27) ile Karpuzlu'da gerçekleştirilen tören ile dünya evine girdi. Aydın'ın Karpuzlu ilçesinden olan Orhan Söndürmez bir süre önce Etiyopya ya gitti. Memleketinden uzakta imamlık yapmaya başlayan Söndürmez, burada Aişe Ogeta ile tanışarak arkadaş oldu. İkilinin arkadavşlıkları bir süre sonra aşka dönüştü. Evlilik kararı alan Söndürmez ve Ogeta düğün için Karpuzlu'yu tercih etti. Bir ömür boyu birlikte olmak için birbirlerine söz verip hayatlarının en önemli imzasını nikah defterine atan Söndürmez ve Ogeta'nın Etiyopya yaşayacağı öğrenildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI