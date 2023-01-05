Kadın müşteriyi rahatsız eden şahsa meydan dayağı

AYDIN'IN Efeler ilçesindeki bir kafede kadın müşteriyi rahatsız ettiği iddia edilen bir kişi sokak ortasında yumruk ve tekmelerin arasında kaldı. Olay, önceki gün 21.00 sıralarında, Zafer Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Caddede bulunan bir kafede oturan kadın müşteri, başka bir erkek müşterinin kendisini rahatsız ettiğini kafe çalışanlarına iletti. Çalışanlardan biri kadın müşteriyi rahatsız eden kişiyi uyardığı sırada başka vatandaşların da olayı duymasının üzerine rahatsız eden kişiyi darp etmeye başladılar. Çevredekilerin de kavgaya dahil olmasıyla birlikte kadın müşteriyi rahatsız eden kişi kafenin önünde birçok kişinin tekmeli saldırısına uğradı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAZIM YÖRÜKCE