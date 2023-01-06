Aydın’da feci kaza! Motosikletler çarpıştı:4 yaralı

Kaza, 14.30 sıralarında Aydın-Muğla karayolu Çine istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üst geçit mevkiinde Çine istikametine seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen Eşref A. yönetimindeki kasalı motosiklete şerit değiştirdiği sırada, aynı istikamette ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarptı.





Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletlerdeki dört kişiden ikisi ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan Eşref A., Semiha A. ile diğer motosiklette bulunan ismi öğrenilemeyen iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.