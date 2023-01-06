  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aynı tümülüste 2'nci kez yakalandılar

Aynı tümülüste 2'nci kez yakalandılar

Aydın'da, milattan önce 300 yılına ait tümülüs tipi oda mezarda 2'nci kez kepçeyle kaçak kazı yapan 9 şüpheliden 8'i, yakalandı. Firari E.T.'nin de aralarında olduğu 3 şüphelinin, daha önce de aynı yerde kaçak kazı yaparken yakalandığı belirtildi.

DHA

06.01.2023, 17:48

Aynı tümülüste 2’nci kez yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozdoğan ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde, milattan önce 300 yılına ait tümülüs tipi oda mezarda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerinin, dün akşam bölgeye düzenlediği operasyonda, 2 kepçeyle kaçak kazı yapan 9 şüpheliden 8'i yakalandı.

Şüphelilerden S.E., İ.Ö. ve E.T.'nin, aralık ayında da aynı yeri kepçeyle kazarken suçüstü yakalandığı ortaya çıktı. S.E. ve İ.Ö.'nün, serbest kaldıktan sonra bu kez arkadaşlarını da yanlarına alıp, 9 kişiyle aynı yeri kazmaya gittiği belirlendi.

E.T.'nin ise ekipleri fark edip, kaçtığı öğrenildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA