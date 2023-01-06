‘Somunu açtım alev aldı’

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir restoranda meydana gelen ve 8 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin tutuklanan şüpheliler, olayda kusurları olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmedi. 30 Aralık'ta yaşanan faciayla ilgili soruşturma kapsamında restoran sahibi L.Y, eşi F.Y. ile tüp bayisi sahibi A.B, tüpü değiştiren oğlu M.B. ve tüp değişimine yardım eden H.P. tutuklandı.

'KENDİMİ DIŞARIYA ATTIM'

Tüpü değiştirmeye çalışan M.B. ifadesinde şunları söyledi: "Tüpü elimde bulunan anahtarla değiştirmeye yeltendiğim esnada somununu açmaya başladım. Bu arada tüpten gaz sesi geldiğini duydum, ben alev aldım, kendimi dışarıya attım. Elimdeki anahtarı H.P'ye nasıl verdim, hatırlamıyorum. Tüpleri döner ocağının yaklaşık 4-5 metre yakınında değiştirdim. Olayda bir kastım ya da kusurum yok. İhmali olan kişi ya da kurumlardan şikayetçiyim."

H.P. ise, "M.B, iş yerine daha önce getirdiği, takılı olan sanayi tüpünün vanasının ucundaki somun benzeri parçayı çıkardığı esnada bir anda gaz çıkışı oldu, tüp alev aldı. Ben tüpü sadece tutuyordum. Tüpün alev almasıyla kendimi dışarıya attım. olayda herhangi bir kusurum yok. Kusurlu olan şahıs ve şahıslardan şikayetçiyim" dedi.

Tutuklulardan tüp bayisi sahibi A.B. ise, "Olay nasıl meydana geldi bilemiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Restoran sahibi L.Y. ise gerekli tedbirleri aldıklarını savunarak, "Kusurlu olduğumuzu düşünmüyorum. İstenmeyen bir kaza neticesinde meydana geldi. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseden şikayetim yok" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE