Polis onları seyahatleri sırasında köşeye kıstırdı! Uyuşturucuyla yakalandılar!

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Efeler ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi esnasında durdurulan bir otobüste yolculuk yapan 2 şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler Efeler ilçesinde yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında durdurulan bir seyahat firmasına ait otobüste yolculuk yapan iki şahsın hareketlerinden şüphelendi. İsimlerinin B.S ve R.D. olduğu tespit edilen şüpheli isimlerin yapılan üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında H.D isimli şüpheli şahsın üzerinde de uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilerek el konuldu. Şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.