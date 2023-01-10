Aydın’da hapis cezası bulunan 25 firari şahıs yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri son günlerde yapmış olduğu çalışmalarda, aralarında 8 yıl 7 ay, 5 yıl 6 ay ve 3 yıl 9 ay hapis cezası olan şahıslarında olduğu çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 25 aranan şahsı yakaladı. Toplam 7 şahıstan değişik miktarlarda narkotik maddeler ve 2 adet narkotik hap ele geçirildi. 1 şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek yakalanırken, 1 şahıstan 1 adet otomatik tüfek ele geçirildi.



Ayrıca yapılan çalışmalarda 1 adet çalıntı motosiklet bulunurken, 1 şahıstan 5 parça tarihi eser niteliğinde sikke, 2 şahıstan 9 bin 760 adet kıyılmış tütünlü bandrolsüz makaron ele geçirildi. Yunus ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.