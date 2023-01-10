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Haberler Aydın Kuşadası'nda ekiplerden operasyon! Sahte belgelerle kamu arazisi işgaline 6 gözaltı

Kuşadası'nda ekiplerden operasyon! Sahte belgelerle kamu arazisi işgaline 6 gözaltı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kamu arazilerinin usulsüz olarak sahte belgeler düzenleyerek işgal eden kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si kamu görevlisi 6 kişi gözaltına alındı.

DHA

10.01.2023, 15:03

Kuşadası’nda ekiplerden operasyon! Sahte belgelerle kamu arazisi işgaline 6 gözaltı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede kamu arazilerinin usulsüz olarak sahte belgeler düzenleyerek işgal edilmesine ve bu suretle kamu görevlilerinin ve kişilerin haksız ekonomik menfaat temin ederek, kamuyu zarara uğratmasına yönelik operasyon düzenledi.

Rüşvet alıp, verdikleri, resmi evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarını işlediklerini ileri süren şüphelilere yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 2'si kamu görevlisi Y.Ö., T.D., A.Ö., A.Ş.A., C.A. ve M.Ş. gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği şüpheli sayısının artabileceği bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.Ö., geçen yıl eylül ayında, yıllık izindeyken Milli Emlak Müdür Vekilliği görevinden alınmış, izin dönüşünde düz memur olarak görevine başlamıştı.

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