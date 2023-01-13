Aydın’da uyuşturucu taciri yakayı ele verdi

Edilen bilgiye göre narkotik ekipleri Aydın'ın Koçarlı ilçesinde T.U. isimli şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Yapılan tatbikatın ardından belirlenen adrese düzenlenen baskınla şüpheli yakalandı. İkamette yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 250 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca şahsın birçok gence uyuşturucu sattığı tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli T.U. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.