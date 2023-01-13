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Haberler Aydın Hem patiler hem yürekler ısındı

Hem patiler hem yürekler ısındı

Yağmurda ıslanan sokak köpeğini fark eden bir kadın, onu kendi ceketiyle sararak ısıttı.

13.1.2023

Hem patiler hem yürekler ısındı

Aydın genelinde beklenen yağmurların gelmesi ile birlikte sokak hayvanları da ıslanmamak için sığınacak yer aramaya başladı. Efeler ilçesinde yaşayan Veciha Hamzalı isimli kadın, Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bir köpeğin ıslandığını ve soğuktan titrediğini fark etti. Ceketini çıkararak can dostunu sarmalayan duyarlı vatandaş, daha sonra bir apartmanın giriş katına aldığı köpeği ısıtmaya çalıştı. Bir süre de olsa can dostuna sıcak bir yuva sağlayan hayvansever kadın, köpeğin adını "Mutlu" koydu. Veciha Hamzalı'nın örnek davranışı ise takdir topladı.

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