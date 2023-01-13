Kamu arazisi işgalcilerine operasyon! 4 tutuklama!

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede kamu arazilerinin usulsüz şekilde kullanıldığına ve kamu görevlileri ile bazı kişilerin bu yoldan haksız ekonomik menfaat temin ederek kamuyu zarara uğratmasına yönelik operasyon düzenledi.