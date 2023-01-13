Talan operasyonunda çember genişliyor

AYDIN Kuşadası'nda 2B arazilerinin tahsisinde usulsüzlük iddiasıyla yetkileri elinden alınan Kuşadası eski Milli Emlak Müdür Vekili Yıldıray Ö. ile 6 kişi operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları devam ederken, usulsüz işlemlerde adı geçen bazı muhtar, siyasetçi, işadamı ve tanınmış kişilerin yer aldığı çok sayıda isim ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

KUŞADASI'NIN EN GÖZDE BÖLGESİ

KUŞADASI'NIN en gözde bölgesi olarak kabul edilen Pilav Dağı bölgesinde talana göz yummakla suçlanan Yıldıray Ö. hakkındaki soruşturma 3 ay önce başladı. Soruşturma sırasında Yıldıray Ö.'nün talimatı ile bazı kişilere hazine arazileri üzerinde hak sahibi olabilmeleri amacıyla ecrimisil (işgaliye) makbuzu kesildiği belirlendi. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na bağlı müfettişler tarafından hazırlanan rapor geçtiğimiz günlerde Kuşadası Savcılığı'na gönderildi.

İHSAN KARATAŞ