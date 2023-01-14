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Haberler Aydın Atatürk’le tanıştığı yere 85 yıl sonra geldi

Atatürk’le tanıştığı yere 85 yıl sonra geldi

14.1.2023

Atatürk’le tanıştığı yere 85 yıl sonra geldi
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'le Ege Manevrası esnasında tanışan Hanri Benazus, 85 yıl sonra geldiği Aydın'da duygulu anlar yaşadı. Türkiye'nin en geniş Atatürk fotoğrafları koleksiyoneri ve araştırmacı-yazar Hanri Benazus (93), Germencik Belediyesi'nin daveti üzerine ilçeye geldi. Atatürk ile 8 yaşındayken tanıştığını söyleyen Benazus, aradan geçen 85 yıl sonra aynı yere gelmekten dolayı duygulu anlar yaşadı. Benazus, Atatürk'ün trene bindiğinde de kendisini yanına aldığını söyledi. Burada, Atatürk'e ikram edilen leblebileri de kendi ifadesiyle "aşırdığını" söyleyen Benazus, Atatürk'ün çocuklara olan ilgisinden de söz etti.

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