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Haberler Aydın Aydın-Muğla karayolunda yoğun sis! Görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü

Aydın-Muğla karayolunda yoğun sis! Görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü

Aydın-Muğla sabah saatlerinde başlayan yoğun sis araç sürücülerine zor anlar yaşarttı. Görüş mesafesinin 50 metre altına düşmesiyle birlikte emniyet yetkilileri vatandaşları dikkatli olma konusunda uyardı.

İHA

14.01.2023, 14:43 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023, 14:48

Aydın-Muğla karayolunda yoğun sis! Görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü

Aydın'da gece ile gündüz arasındaki yüksek sıcaklık farkı nedeniyle oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul'dan başlayarak İzmir, Aydın, Muğla, Bodrum ve Antalya'ya kadar uzanan Türkiye'nin en önemli ulaşım arterlerinden biri olan karayolunda sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Özellikle Aydın-Muğla karayolunda sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar etkili olan sis nedeniyle, görüş mesafesi 50 metrenin altına düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Emniyet yetkilileri, yoğun sis konusunda sürücüleri dikkatli olmaları hususunda uyardı.

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