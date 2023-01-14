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Haberler Aydın Demir bariyer araca mızrak gibi saplandı! Önünden girip arkasından çıktı!

Demir bariyer araca mızrak gibi saplandı! Önünden girip arkasından çıktı!

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Ali İ.'nin kullandığı araç, yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu bariyer aracın önünden girip arkasından çıktı. Sürücü Ali i., şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

İHA

14.01.2023, 11:38

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yol kenarındaki demir bariyer aracın önünden girip arkasından çıkarken, araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Demir bariyer araca mızrak gibi saplandı! Önünden girip arkasından çıktı!

Kaza Sultanhisar'da sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın-Denizli karayolunda ilerleyen Ali İ. yönetimindeki 35 GT 593 ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Demir bariyer araca mızrak gibi saplandı! Önünden girip arkasından çıktı!

Çarpmanın etkisi ile demir bariyer aracın önünden şoför koltuğunun bulunduğu alandan girerek, arka bagaj kısmından çıktı.

Demir bariyer araca mızrak gibi saplandı! Önünden girip arkasından çıktı!

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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