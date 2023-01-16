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Aydın'da soba zehirlenmesi! Anne ve çocukları baygın bulundu

Aydın'da anne ve çocuklarından haber alamayan yakınları durumu ilgili ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler soba zehirlenmesinden baygın halde bulunan anne ve çocukları hastaneye kaldırdı.

İHA

16.01.2023, 14:32 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023, 14:44

Aydın’da soba zehirlenmesi! Anne ve çocukları baygın bulundu

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1615 Sokak'ta bir evde kalan anne T.C. (25) ile çocukları İ.C. (2) ve Y.C. (4), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Bir aile yakını, anne ve çocuklarına telefonla ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, anne ve çocuklarını baygın halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne ve çocuklar ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Anne ve çocuklarının hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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