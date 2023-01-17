29 ilde 342 milyonluk vurgun! Devre mülk dolandırıcılığı yapan örgüt çökertildi!

Aydın merkezli 29 ilde düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda, devre mülk sahibi vatandaşların yasa dışı yollarla bilgilerini ele geçirerek dolandıran 104 şüpheliden 52'si dün adliyeye sevk edilmişti. Bugün sabah saatlerinde, 342 milyonluk haksız kazanç sağlayan örgütün lideri Ş.Y. ve üst yönetimi de dahil olmak üzere geri kalan 52 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün projeli çalışması neticesinde, dolandırıcılık suç örgütü yöneticileri ve üyeleri tarafından daha önceden devre mülk sahibi olan vatandaşlara ait kişisel bilgilerin yasa dışı yollarla ele geçirildiği tespit edildi.