29 ilde 342 milyonluk vurgun! Devre mülk dolandırıcılığı yapan örgüt çökertildi!

ÖRGÜT LİDERİ, ÜST YÖNETİM VE AVUKATLAR GÖZALTINDA

Operasyonda, ülke genelinde faaliyet yürüttüğü belirlenen aynı türdeki çok sayıda yapılanmanın en üst konumundaki örgüt lideri, üst yönetim kademesindeki şahıslar ve 5 avukatın da aralarında bulunduğu 104 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde arama yapılırken, suç delili olduğu değerlendirilen evrak ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.



ÖRGÜT LİDERİ VE ÜST YÖNETİM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aydın merkezli 29 ilde düzenlenen devre mülk dolandırıcılığında gözaltına alınan 104 şüpheliden 52'si dün adliyeye sevk edilmişti. Mağdurları 50 bin ile 600 bin lira arası dolandırıp toplamda 342 milyon liralık vurgun yapan örgütün lideri Ş.Y., üst yönetim kadrosunun ve avukatların da aralarında bulunduğu 52 şüpheli daha bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Dün ve bugün adliyeye sevk edilen toplamda 102 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.