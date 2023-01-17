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Aydın'da traktör kazası: 1 ölü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşanan trafik kazasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi. Meydana gelen kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı.

İHA

17.01.2023, 14:32

Aydın’da traktör kazası: 1 ölü

Kaza, Başaran Mahallesi'ndeki dağlık arazide öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Koçyiğit idaresindeki 09 F 4928 plakalı traktör sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Koçyiğit ağır yaralandı.
Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Koçyiğit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışması ile Koçyiğit'in cansız bedeni traktörün altından çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.

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