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Haberler Aydın Elektrikli sobadan çıkan yangında bir ev küle döndü

Elektrikli sobadan çıkan yangında bir ev küle döndü

Aydın'da bir sitenin 3'üncü katında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol alınan yangında ev kullanılmaz hale gelirken evde yaşayan 2 kişiden biri dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA

17.01.2023, 09:10

Elektrikli sobadan çıkan yangında bir ev küle döndü

Yangın, Türkmen Mahallesi Derici Mustafa Gürbüz sitesinde bulunan bir apartmanın 3'üncü katında akşam saatlerinde meydana geldi. Deniz B. ile Aynur Ö.'ye ait evde iddiaya göre elektrikli sobadan dolayı yangın çıktı. Dumanların apartman etrafında yükselmesiyle çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Apartman sakinleri binayı tahliye ederken, olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yangın Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında evde maddi hasar meydana geldi. Yangın anında dumandan etkilenen ev sahibi Aynur Ö. olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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