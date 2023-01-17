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Haberler Aydın Eşinin acısına bir ay dayanabildi! Balkondan atlayarak can verdi

Eşinin acısına bir ay dayanabildi! Balkondan atlayarak can verdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir ay önce eşini kaybeden 48 yaşındaki kadın eş acısına dayanamayarak bunalıma girdi. Talihsiz kadın balkondan atlamasının ardından önce komşusuna ait bir otomobilin ön kaputuna düştüğü ardından da yere yuvarlanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

İHA

17.01.2023, 10:12

Eşinin acısına bir ay dayanabildi! Balkondan atlayarak can verdi

Edinilen bilgiye göre, olay, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Sümer Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Hürriyet Caddesi Bozdoğan Yolu üzerine bulunan 6 katlı bir apartmanın 4. katında ikamet eden Emine Çiftçi Karaman'ın (48) dairenin balkonundan kendisini aşağıya attığı ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Caddeden geçenlerin ve yan komşuların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler apartmanın yan sokağında yerde buldukları yaralı kadını olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen Karaman hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıl İstanbul'dan çalışmak için Nazilli'ye taşındıkları öğrenilen ve geçen ay eşi Sinan Karaman'ın aniden rahatsızlanmasının ardından hayatını kaybetmesi ile bunalıma girdiği iddia edilen Emine Çiftçi Karaman'ın eş acısına dayanamadığı belirtildi. Karaman'ın balkondan atlamasının ardından önce komşusuna ait bir otomobilin ön kaputuna düştüğü ardından da yere yuvarlanarak ağır yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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