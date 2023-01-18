342 milyonluk devre mülk dolandırıcılığında 30 tutuklama! Gözaltı sayısı 106’ya çıktı!

GÖZALTI SAYISI 106'YA ÇIKTI

Toplanan bilgi ve deliller ışığında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Ocak'ta Aydın merkezli İzmir, İstanbul, Düzce, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir, Mersin, Adana, Konya, Ankara, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Hatay, Gaziantep, Çorum, Kırklareli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Kastamonu, Van, Kocaeli ve Bitlis'te belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Baskınlarda avukatlar dahil 104 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli evrak ile dijital materyaller ele geçirildi. 2 şüphelinin de önceki gün jandarmaya gelip, teslim olması ile birlikte gözaltı sayısı, 106 oldu.