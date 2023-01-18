Ölümüne aşk

AYDIN'DA yaşayan 48 yaşındaki Emine Çiftçi Karaman 28 yıllık eşi Sinan Karaman'ı ani rahatsızlığı dolayısıyla 1 ay önce kaybetti. Bu acı olay üzerine bunalıma giren Karaman, Sümer Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Bozdoğan yolu üzerine bulunan 6 katlı bir apartmanın 4. katındaki evinin balkonuna çıkarak intihar etmek istedi.

"Onsuz yaşamıyorum" diyen kadın, yakınlarının ve komşuların tüm ikna çabalarını duymazdan gelerek kendini balkondan boşluğa bıraktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Burada yapılan müdahaleden sonra genç kadın, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine Çiftçi Karaman tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

EŞİ ANİDEN RAHATSIZLANDI

YAKINLARI çifttin İstanbul'dan çalışmak için Nazilli'ye taşındıklarını ve bir ay öncede eşi Sinan Karaman'ın aniden rahatsızlanmasının ardından hayatını kaybetmesi ile Emine Çiftçi Karaman'ın bunalıma girdiği eşi ile çok genç yaşta evlendiği ve birbirlerini büyük bir aşk ile bağlı olduklarını dile getirdiler.

YÜREKLERİ BURKAN PAYLAŞIM

KARAMAN, hayatına son vermeden önce sosyal medyadan eşinin özlemiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Karaman'ın son paylaşımında, 'Dünyama zindan, cennetine melek oldun gittin Sinanım. Özlüyorum yokluğunu. Özlüyorum gülüşlerini, özlüyorum verdiğin sevgiyi. Mekanın cennet olsun rabbim seni peygamber efendimize komşu eylesin. Ben razıydım senden, rabbim de razı olsun Sinanım' sözleri yer aldı. Genç kadının bu paylaşımı ise yürekleri dağladı.

KAZIM YÖRÜKÇE