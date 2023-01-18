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Haberler Aydın Aydın'dan kahreden haber: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti...

Aydın'dan kahreden haber: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti...

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti...

18.01.2023, 15:14 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023, 15:57

Aydın’dan kahreden haber: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti...

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 23 yaşındaki kadın ile 5 ve 2 yaşındaki 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Yenice Mahallesi'nde fırında çalışan Yüksel Kılınç, mesai çıkışı eve geldiğinde eşi ve çocuklarının yerde hareketsiz yattığını gördü.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gamze Kılınç (23) ile çocukları Özcan Kılınç (5) ve Zübeyde Kılınç'ın (2) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadın ve çocukların kömür sobasından sızan gazdan zehirlendiğini belirleyen ekiplerin evdeki incelemesi sürüyor.

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