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Aydın'da güreşten kaçan develer renkli anlat yaşattı

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen deve güreşinde 60 çift deve boy gösterdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği güreşte, kaçan bazı develer renkli anlar yaşattı.

İHA

23.01.2023, 10:03

Aydın’da güreşten kaçan develer renkli anlat yaşattı

Didim'de soğuk havada gerçekleşen güreşlerde 60 çift deve boy gösterirken güreşler renkli görüntülere sahne oldu. Akyeniköy Mahallesi Dalyan kavşağında gerçekleşen deve güreşlerine Aydın ve Muğla'dan bir çok deve katıldı. Didim Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği öncülüğünde ücretsiz olarak gerçekleştirilen güreşlere soğuk havaya rağmen ilgi yoğun oldu. 60 çift deve arenada boy gösterdi. Kaçan bazı develer zaman zaman renkli anların yaşanmasına neden oldu. Güreşlerde kendi dallarında dereceye giren develere kupaları verildi.



Deve güreşlerini Didim İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gani Solak, AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı ve ilçe yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi MKYK Üyesi Burak Pehlivan, MHP Didim İlçe Başkanı Mustafa Sağdıç, Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Hakan Karakuş ile çok sayıda vatandaş izledi.

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