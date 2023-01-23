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Haberler Aydın Aydın'da şoke eden olay! Evden çıkmayan kiracıya ailecek gidip demirle saldırdılar

Aydın'da şoke eden olay! Evden çıkmayan kiracıya ailecek gidip demirle saldırdılar

Aydın'da ev sahibi akrabalarıyla birlikte evden çıkmayan kiracısının oturduğu eve zarar verdi ardından kiracıya demir parçasıyla saldırdı. Şahıslar gözaltına alınırken kiracı ise hastaneye kaldırıldı.

İHA

23.01.2023, 16:07

Aydın’da şoke eden olay! Evden çıkmayan kiracıya ailecek gidip demirle saldırdılar

Olay önceki gün Aydın'ın Marmaris ilçesine bağlı Beldibi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mülk sahibi aynı zamanda müteahhit olan M.S yanında eşi A.S, yeğeni G.S, baldızı S.E, bacanağı Ö.T ile birlikte evinden çıkması için uyardığı kiracısı S.O 'nun evine gitti. İddiaya göre, evde bulamadıkları kiracının evine çilingir çağırarak kapıyı açtıran ev sahibi ve ailesi S.O'nun oturduğu eve zarar verdi.

O sırada eve gelen kiracı S.O yu evin girişinde gören ev sahibi ve yakınları bu kez evden aldıkları demir parçası ile kiracıya saldırdı. Çevredekilerin ve saldırıya uğrayan kişinin 112 Acil İhbar hattını araması üzere olay yerine gelen asayiş ekipleri saldırgan ev sahibi ve akrabalarını emniyet merkezine götürdü. Saldırıya uğrayan kiracı S.O ise tedavisi için ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kiracı S.O ev sahibi ve yakınlarından şikayetçi olurken şahıslar gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şahıslar serbest bırakıldı.

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