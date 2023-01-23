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Haberler Aydın Aydın'da vatandaşları bezdiren hırsızlar 118 kameranın incelenmesiyle yakalandı

Aydın'da vatandaşları bezdiren hırsızlar 118 kameranın incelenmesiyle yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ev, iş yeri, motosiklet ve otomobillerden dadanan hırsızlar, 118 kameranın incelenmesi sonucu polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İHA

23.01.2023, 14:07

Aydın’da vatandaşları bezdiren hırsızlar 118 kameranın incelenmesiyle yakalandı

Aydın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri hırsızlara geçit vermiyor. Farklı tarihlerde 3 evden hırsızlık, 1 işyerinden hırsızlık, 1 motosiklet hırsızlığı ve 2 ayrı otomobilden hırsızlık meydana gelmesi üzerine harekete geçti. Hırsızların kaçış istikameti olan 118 kamerayı detaylı inceleyen ekipler yaklaşık 23 saatlik görüntüleri izledikten sonra şüphelileri tespit etti.

Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra asayiş ekipleri B.C., isimli şüpheliyi Adalızade mezarlığı içinde, F.D. isimli şüpheliyi ikametinde Ö.A., isimli şüpheli İkiçeşmelik Mahallesi'nde M.N., isimli şüpheli Dağ Mahallesi'nde gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından adli makamlara sevk edilen 4 hırsızlık şüphelisi cezaevine gönderildi.

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