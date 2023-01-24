2 yıl sonra cinayeti itiraf etti: İple boğup ağaca astım cebine intihar notu bıraktım

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaca asılı halde bulunan Erkan Koldaş'ın vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İşlediği cinayeti duruşma salonunda itiraf eden Burhan Baki Alvan, Koldaş'ı iple boğup astıktan sonra cebine not bırakıp olaya intihar süsü verdiğini söyledi. Korkunç olay, iki yıl önce Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda meydana geldi. Zeytinlikte bir erkeğin ağaca asılı olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

DARBEYE BAĞLI İZLER ÇIKTI

Bölgeye giden ekipler, ağaca asılı haldeki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada cesedin Erkan Koldaş'a ait olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemede Koldaş'ın cebinde intihar notu bulundu. Koldaş'ın el yazısıyla yazdığı notta, "Artık bugün her şey bitecek. Herkes kurtulacak" ifadeleri yer alıyordu. İntihar notu incelemeye alınırken, olay yeri inceleme ekipleri, Koldaş'ın vücudunda ve kafasında darbeye bağlı kan izleri tespit etti. Kıyafetinde bulunan yırtık ve çamur nedeniyle, olay yerinde boğuşma yaşanmış olabileceğini değerlendiren polis, cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaştı. Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerin cinayet zanlısı olarak yakaladığı posta dağıtım görevlisi Burhan Baki Alvan tutuklandı.

"BENİ AİLEMLE TEHDİT ETTİ"

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinayet davasının ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Burhan Baki Alvan ile Koldaş'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Cinayeti işlediğini itiraf eden Alvan, olayın detaylarını soğukkanlılıkla anlattı. Koldaş ve arkadaşlarının kendisinden posta dağıtımında kullandığı araçla uyuşturucu taşıması için tehditte bulunduğunu ileri süren Alvan, "Ailemin fotoğrafını çekip öldüreceğini söyledi. Ben de kendisine parka gelmesini söyledim. Parkta buluştuk. Bana, 'O paketleri dağıtsaydın, zengin olacaktım' dedikten sonra beni tenhaya götürmeye çalıştı. Bıçak çekti, sonra da cebinden ip çıkartıp boğazıma doladı. Ben de ittirdim, elindeki ipi alıp boğazını sıktım. Bir süre sonra yere yığıldı. Öldürmek istemedim. Cebinde kendisinin yazdığı bir notu buldum. Daha sonra cesedi zeytinlik alana götürüp ağaca astım. Notu da üstüne bıraktım" dedi.



"SUÇ ORTAKLARINI SÖYLEMİYOR"

CİNAYETE kurban giden Erkan Koldaş'ın babası Cemil Koldaş, cinayet zanlısına olayda yardım eden bir başkasının olduğunu belirterek, "Suç ortaklarını söylemiyor. Oğlumun para istediğini ve sanığın da verdiğini biliyorum. Mektup oğluma ait ancak silah zoruyla yazdırıldığını düşünüyorum" diye konuştu. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

KAZIM YÖRÜKÇE