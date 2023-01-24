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Haberler Aydın Aydın'da korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı!

Aydın'da korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı!

İzmir-Aydın kara yolunda seyir halinde gitmekte olan kargo yüklü tır, henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

DHA

24.01.2023, 14:46

İZMİR-Aydın yolunda, kargo yüklü TIR'da seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. TIR ve kargolar, kullanılamaz hale geldi.

Aydın’da korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı!

İzmir-Aydın yolu Germencik Kızılçam viyadüğünde, kargo şirketine ait olan, Murat Birer yönetimindeki TIR, seyir halindeyken alev aldı.

Aydın’da korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı!

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Aydın’da korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı!

Birer'in yara almadan kurtulduğu yangında TIR, kullanılamaz hale gelirken, kargolar ise tamamen yandı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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