  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Kontrolü kaybeden sürücü tümseğe çarptı: 3 yaralı

Kontrolü kaybeden sürücü tümseğe çarptı: 3 yaralı

24.1.2023

Kontrolü kaybeden sürücü tümseğe çarptı: 3 yaralı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki tümseğe çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza Aydın-Denizli Karayolu Umurlu Mahallesi yakınlarındaki kontrol noktası yakınlarında meydana geldi. Seyir halinde olan 09 Y 0616 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak tümseğe çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

■ İHSAN KARATAŞ

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA