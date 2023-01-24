Kontrolü kaybeden sürücü tümseğe çarptı: 3 yaralı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki tümseğe çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza Aydın-Denizli Karayolu Umurlu Mahallesi yakınlarındaki kontrol noktası yakınlarında meydana geldi. Seyir halinde olan 09 Y 0616 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak tümseğe çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

■ İHSAN KARATAŞ