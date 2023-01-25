Tatlıları önce yediler sonra paket yaptılar! Çocuk hırsızların rahatlığı "pes" dedirtti!

DEMEK Kİ CANLARI TATLI ÇEKMİŞ

Hırsızların çocuk olduğunu görünce üzüldüğünü ifade eden Kalay; "Akşam saat 23.00 sıralarında iş yerimi kapattım, sabah geldiğimde de kapının açık olduğunu gördüm. Hemen polisleri aradım, kamera kayıtlarımızı inceledik ve baktığımızda 2 tane 12-13 yaşlarında küçük çocuğun girdiğini gördük. Biz de bu olaya şaşırdık. Tatlılardan yemişler, bir miktar param vardı kasa da onları almışlar. Tatlılardan aldılar. Bu çocukların bir şekilde yakalanmasını istiyoruz ama tabi üzülüyoruz. Küçücük çocuklar, gece gelip hırsızlık yaptılar. Bir de akşamın erken saatinde saat 23.30 sıralarında giriyorlar. Hiç maske takmadan, kendilerini kamufle etmeden, rahat bir şekilde burada tatlılarını yediler gittiler. Canları çekseydi ve sabah gelselerdi ben onlara ikram ederdim. Gencecik çocuklar, yazık günah. Böyle olduğu zaman üzülüyorum