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Haberler Aydın Meteorolojiden flaş uyarı! Ege'nin o iline bu gece itibarıyla...

Meteorolojiden flaş uyarı! Ege'nin o iline bu gece itibarıyla...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Aydın’da bu gece çok kuvvetli yağış başlayacağı konusunda vatandaşları uyardı. Öte yandan fırtınada ağaç ve direk devrilmesi durumlarına karşın dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

İHA

26.01.2023, 15:25 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023, 15:26

Meteorolojiden flaş uyarı! Ege’nin o iline bu gece itibarıyla...

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Aydın'da çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m), Aydın'ın batısındaki ilçelerde (Kuşadası, Didim ve Söke) yerel olarak aşırı (100 kg/m üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çok kuvvetli ve yerel olarak aşırı yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kısa süreli fırtına, dolu yağışı ve kıyı şeridinde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Ayrıca bölgemizde halen devam etmekte olan rüzgarın, Aydın il genelinde 27.01.2023 Cuma gününden itibaren güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, (40-60 yer yer 70 km/sa) kıyılarda kuvvetli fırtına (60-90 km/sa), şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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