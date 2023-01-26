Sevinç kedere döndü

AYDIN'DA yüksek lisans yapmak için üniversitede mülakata girecek kızı Simge Bakır'ın sevincine ortak olmak isteyen Nural Bakır, (59) halk otobüsünün çarptığı otomobillerinde sıkışarak ailesinin gözü önünde can verdi. Kazada Bakır'ın eşi ve kızı ile birlikte 4 kişi yaralandı.

ŞOFÖR BAYILDI

Kaza, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kampüsü içerisindeki Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi'nin önünde meydana geldi. Kazadan yaralı kurtulan Simge Bakır ile birlikte babası Turan Bakır ile halk otobüsünde yolcu olarak bulunan Tuğba Kavlu ambulansla ADÜ Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan otobüs şoförü Gökhan Özel, sedyedeki yaralıların durumunu görünce bir anda yere yığıldı. Sağlık görevlileri otobüs şoförünü de ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Hastanedeki tedavisinin ardından otobüs şoförü Özel gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE