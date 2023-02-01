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Aydın'da tır otomobile ok gibi saplandı! 5 yaralı var!

Aydın-İzmir otobanı üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki tır 09 DT 721 plakalı otomobile arkadan çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu otomobil içerisindeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

01.02.2023, 10:23

Aydın’da tır otomobile ok gibi saplandı! 5 yaralı var!

Aydın-İzmir Otobanı üzerinde tırın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Germencik ilçe sınırları içerisinde Aydın-İzmir Otobanı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan bir tır 09 DT 721 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil içerisindeki 5 kişi yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de otomobilde gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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