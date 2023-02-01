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Haberler Aydın Jandarmadan patili dostlara sevgi eli

Jandarmadan patili dostlara sevgi eli

1.2.2023

Jandarmadan patili dostlara sevgi eli

Aydın'ın Buharkent ilçesinde jandarma ekipleri, kışın yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını besledi. İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca 'Jandarmadan Patili Dostlarına Sevgi Eli' faaliyeti kapsamında hayvanlara sahip çıkılıyor. BİLGİLENDİRDİLER
Buharkent ilçesinde kış aylarının başlaması ile birlikte soğuk ve yağışlı havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyeti gerçekleştirildi. Ekipler, bölgede gerekli kontrolleri yaparken vatandaşları da bilgilendirdi.

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