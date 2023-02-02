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Haberler Aydın Sahte alkol yuvasına baskın! 1 gözaltı!

Sahte alkol yuvasına baskın! 1 gözaltı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaçak ve sahte alkol üretimini önlemeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, şüpheli bir kişinin evinde alkol ürettiği bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

İHA

02.02.2023, 12:18

Sahte alkol yuvasına baskın! 1 gözaltı!
Aydın'ın Efeler ilçesinde sahte alkol imalathanesine düzenlenen operasyonda sahte alkol ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkol üreten, satan şahıslara yönelik planlı çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde bir evde sahte alkol üretildiği bilgisine ulaşıldı. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, imalathaneye baskın gerçekleştirdi. Baskında 1 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 380 litre el yapımı şarap, 1 adet hassas terazi, 1 adet test kiti, 1 adet ölçüm refraktometresi, 3 kilogram şarap mayası, 1 adet sıvıölçer, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 100 adet doluma hazır 5 litrelik pet ve cam şişe, 1 adet üzüm sıkma makinası, 1 adet üzüm çöpü ayırma makinası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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