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Haberler Aydın Aydın'da feci kaza! Devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı

Aydın'da feci kaza! Devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde gece saatlerin meydana gelen kazada, bir otomobil yoldan çıkarak sazlık alana devrildi. Kaza sonucu araçta sıkışarak yaralanan 3 kişi kurtarılarak tedavi altına alındı.

İHA

03.02.2023, 15:50

Aydın’da feci kaza! Devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 RM 926 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Sazlık alana devrilen otomobildeki 3 kişi araçta sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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