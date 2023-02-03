  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Efeler’de 380 litrelik ev yapımı şarap ele geçirildi

Efeler’de 380 litrelik ev yapımı şarap ele geçirildi

3.2.2023

Efeler’de 380 litrelik ev yapımı şarap ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaçak şarap imalatı yapılan eve operasyon yapan jandarma ekipleri, 380 litre el yapımı şarabı ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler ilçesinde bir evde kaçak şarap imalatı yapılarak piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine operasyon için düğmeye bastı. Adreste yapılan aramalarda 380 litre el yapımı şarap, hassas terazi, test kiti, ölçüm refraktometresi, 3 kilogram şarap mayası, sıvı ölçer, 100 adet doluma hazır pet şişe ve cam şişe, üzüm sıkma makinesi ve üzüm çöpü ayırma makinesi ile birlikte 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

KAZIM YÖRÜKÇE

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA