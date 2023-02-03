Motorlu saldırganın ölümüne yol açan şüpheli gözaltında

Aydın Didim'de önceki gün motosikletli silahlı saldırganların bir kafeye ateş açmasıyla başlayan olayda, saldırıya uğrayan kişilerin otomobille takip ettikleri motosiklete çarpmaları sonucu bir kişi ölmüştü. Araç sürücüsü ile birlikte olay yerinden kaçan 4 kişi, Muğla'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Didim'de Sezgin Güzel (37) ile Ceren Güzel (33) çifti, arkadaşları Sema B. (28), eşi Muhammet Can B. (27), Özgür K. (43) ve eşi Gülay K. (43) ile önceki gün gittikleri kafenin çıkışında otoparktaki silahlı 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda Güzel çifti sol ayak bileklerinden yaralandı. Saldırganlar motosikletle hızla olay yerinden uzaklaşırken, Sezgin Güzel, yaralı halde otomobile binerek saldırganların peşine düştü, eşi Ceren Güzel ise arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AMELİYAT İÇİN KAÇMIŞLAR

Sezgin Güzel, Aytepe Caddesi'nde saldırganların motosikletine yetişip, iddiaya göre araca çarptı. Devrilen motosikletteki 2 şüpheliden 39 yaşındaki Sidal Savaş, kaldırıldığı hastanede öldü. Sezgin Güzel yaralı halde araçtan çıkarak, 34 DLL 527 plakalı başka bir araçla olay yerinden kaçtı. Ekipler, şüphelinin Muğla'ya gittiği ihbarı üzerine Menteşe Sanayi Sitesi karşısındaki alışveriş merkezi önünde durdurdukları araçta Vedat E. (39), Özgün Y. (34) ve Sait Ş'yi (38) gözaltına aldı. Arkadaşlarının ameliyat için Muğla'da bir doktora getirdikleri Sezgin Güzel, arkadaşları ve doktor gözaltına alındı.

ADEM ÜLKER