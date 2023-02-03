Tartıştığı eski eşini 15 yerinden bıçakladı

AYDIN Didim'de Celal Taşkıran (69) mal varlıklarının paylaşımı yüzünden tartıştığı eski eşi Yeter Zorba'yı (69) 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü, ardından polise teslim oldu. Olay, Efeler mahallesi 1381 sokakta bir evde yaşandı.

Almanya'da yaşayan Yeter Zorba, bu yıl ülkeye geldiğinde Didim'deki eski eşi Celal Taşkıran'ın evinde kaldı. Yeter Zorba, eski kocasının mal varlıklarından pay isterken, geçen yıl hastalıktan dolayı vefat eden oğlu Mehmet Taşkıran için mezar taşı yaptırmasını da talep etti.

Taşkıran, eski eşinin hak iddia etmesi üzerine öfkeden deliye dönerek mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kadını 15 yerinden bıçakladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zorba'nın yaşamını yitirdiğini belirlerken, Taşkıran ise polise teslim oldu.