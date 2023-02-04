Erdoğan, Koçarlı’nın doğalgazını ateşledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dizi programa katılmak ve açılışlar yapmak üzere Aydın'a geldi. Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda miting sonrası yatırımların toplu açılışlarını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koçarlı'ya telekonferans sistemi ile katılarak Germencik, Köşk, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerinin doğalgaz ateşinin startını verdi.

Koçarlı'da Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan platformda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın Atatürk Meydanı'ndan verdiği talimat ile 5 ilçenin doğalgaz ateşini yaktı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğalgazın Koçarlı dahi 5 ilçeye hayırlı olmasını diledi. Tören sonrası açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan, ilçenin hayalini gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Marka ilçe olma yönünde ilçemizde yapılan her yatırım önemli. Söz vermiştik. Doğalgazı ilçemize getireceğimizi ve konutların doğalgaz ile ısınacağını söylemiştik. Hayal olarak görünen doğalgaz şimdi ilçemizde kullanılmaya başlandı. Hemşerilerimizin hayalini gerçekleştirmenin, sözümüzü tutmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz.

Doğalgaz ilçemize hayırlı olsun. İlçemize ve bizlere olan desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şahsım ve Koçarlı halkı adına çok teşekkür ediyorum" dedi.