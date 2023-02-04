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Haberler Aydın Seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü

Seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü

4.2.2023

Seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü

AYDIN'IN Efeler ilçesinde seyir halindeki kamyonet alevalarak kullanılamaz hale geldi. Efeler'den İncirliova istikametine doğru ilerleyen A.K. idaresindeki 09 DF 018 plakalı kamyonette, İzmir Bulvarı Kuyulu Mahalle girişinde önceki gün 21.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü kamyonetten inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kamyonetteki yangına müdahale etti. Yangın dolayısıyla kamyonette büyük çapta hasar oluştu.

İHSAN KARATAŞ

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