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Haberler Aydın Aydın'da pompalı tüfek dehşeti! Önce dövüp sonra ateş açtılar

Aydın'da pompalı tüfek dehşeti! Önce dövüp sonra ateş açtılar

Aydın Kuşadası'nda meydana gelen korkunç olayda, iki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü. Kavgada pompalı tüfekle ateş açılırken, ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA

05.02.2023, 18:48

Aydın’da pompalı tüfek dehşeti! Önce dövüp sonra ateş açtılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfek kullanılırken ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi Şehit Er Serkan Altınkaynak 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan ikili sokakta sözlü tartıştı. Daha sonra bir kişinin otomobile gidip bagajdan tüfeği alarak kavga ettiği kişilere ateş ettiği ileri sürüldü.

Pompalı tüfeğini çimenliklere atan şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çevik kuvvet ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, darp edilen şahsı ilk müdahalesini yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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