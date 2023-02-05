İncirliova’da çirkin saldırı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın ziyareti öncesi yapılacak programın duyurusunu yapmak için hazırlanan afişler ile reklam çadırları, İncirliova ilçesinde, saldırıya uğradı. İlçenin çeşitli yerlerine asılan afişler ile reklam çadırları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce toplanarak, Yalkı Deresi'ne atıldı. AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek'in şikayeti üzerine harekete geçen emniyet ve jandarma, saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için inceleme başlattı. Başkan Celbek, olaya tepki göstererek, "Demokraside tepkileri göstereceğimiz tek yer sandıktır. Fakat bunu hazmedemeyenler tepkilerini afislere zarar vererek göstermektedir. Yasal işlemleri başlattık ve konunun bizzat takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

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