Aydın'da iki yıl önce Görkem Efekan Culum (25), aracıyla motosikletli gence çarparak ölümüne yol açtı. Culum'un vatandaşlar tarafından olay yerinde çekilmiş fotoğrafı davanın seyrini değiştirdi. İzmirli avukat Varol Turbay, dikkatiyle davanın adeta cinayet olduğu iddiasını Adli Tıp raporlarıyla ispatladı. Turbay, "Kuşadası'ndaki cinayet gibi kazada ATK 5. İhtisas Dairesi kararı ile davanın seyri değişiyor. 3 yetim çocuğun adaletini sağlayacak davada, 'raporda alçılı elle ve uyuşukluk yapan ağrı kesici hapla araç kullanmak ölüme davetiye çıkarmaktır' denildi. Culum'un kaza sonrası verdiği poz gerçekleri ortaya çıkardı" dedi.

8 GÜN SONRA CAN VERDİ

Korkunç kaza 20 Eylül 2021'de Kuşadası Hacı Feyzullah Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Görkem Efekan Culum iddiaya göre kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma sonra da Yusuf Kaya'nın (37) kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Kaya kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra öldü.

KAZA TAKSİRLE ÖLÜM DEĞİL

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı Culum hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle 'taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame düzenledi. İddianame Kuşadası 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Ancak davanın peşini bırakmayarak, davanın kaza değil adeta cinayet olduğu iddiasını raporlarla kanıtlayan avukat Turbay "Sağ eli atelle sarılı ve uyuşukluk yapan ağrıkesici hapla araç kullanmak adeta ölüme davetiye çıkarmaktır. Zanlı kendi kendini çektirdiği fotoğrafla ele verdi. Ölüm taksirle değil" dedi.

FATİH ŞENDİL